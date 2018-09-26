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Veliler alışveriş yaptı çocuklar hediyeyi kaptı

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

Ş tarafından yönetilen Park Afyon AVM, yeni öğrenim dönemi heyecanını çocuklara özel düzenlediği kampanya ile paylaştı.


17-21 Eylül tarihleri arasında aynı gün içinde tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 500 kişiye özel tasarımlı satranç takımı hediye eden Park Afyon, kampanya tarihleri boyunca çocukları mutlu ederken velilere de karlı bir alışveriş imkanı sundu. Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM, tüm öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı öncesinde başarılar diledi.

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