Veysel Eroğlu’ndan, AK Parti’ye ziyaret

Dr. Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti il yönetimini ziyaret ederek yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun diledi. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, “Afyonkarahisar Bakanımıza çok şey borçludur. Bugüne kadar ilimize yapmış olduğu milyonlarca liralık yatırım ile birlikte şehrimiz geçmişe nazaran çok büyük sosyal ve ekonomik bir değişim yaşadı. Bu değişim hemşehrilerimizi iş ve aş sahibi yaptı. Çiftçilerimizin ürettiği ürünler kalite ve kilogram bazında büyük artış yaşandı. Bu artışlar öyle kendi kendine olmadı. Bakanımızın yapmış olduğu sulama tesisleri, barajlar ve yapılan diğer yatırımlar sayesinde oldu. Bunlarla birlikte daha sayamadığımız birçok eser şehrimize kazandırılmıştır” dedi.

“24 Haziran seçimlerinde her tepeden saldırıya uğradık”

Toplantıda konuşan Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Yerel seçimlerin çalışmalarını başlattık. İnşallah bundan sonra 31 Mart seçimlerine kadar sahada olacağız ve seçimleri galibiyetle alacağız. 24 Haziran seçimlerini hep birlikte var gücümüzle çalışarak ve kardeşlik ruhumuzu koruyarak kazandık. Türkiye önemli bir eşiği atlattı. AK Parti, hem ülke genelinde hem de ilimizde önemli bir zafer kazandı. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde daha güzel sonuçlara ulaşacağız. 24 Haziran seçimlerinde her tepeden saldırıya uğradık. Resmen dünya bir yanda Cumhurbaşkanımız bir yanda idi. Her türlü oyunları oynadılar. Allah’a şükürler olsun ki kimsesizlerin kimsesi Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk başkanı yaptık. Şimdi sıra yerel seçimlerde. Hep birlikte bütün belediyelerimizi AK belediyecilikle tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.