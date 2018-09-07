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07 Eylül 2018 17:13

Veysel Eroğlu’ndan Şuhut İlim ve Kültür Merkezine ziyaret

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

Veysel Eroğlu’ndan Şuhut İlim ve Kültür Merkezine ziyaret

07 Eylül 2018 17:13

Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut’ta İlim ve Kültür Merkezini ziyaret etti.


Eski bakanlardan Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu’na Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir eşlik etti. Milletvekili Eroğlu İlim ve Kültür Merkezi görevlileri ile beraber bir süre hasbihal ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra hafız ve hafize öğrenciler ile bir araya gelerek günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.




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