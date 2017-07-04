Vurulduklarına aldırış etmediler, ellerinden sigarayı bırakmadılar

Olayın ardından yaralanan 2 şahsın sağlık ekiplerini ellerinde sigara ile beklemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bolvadin ilçe merkezinde meydana gelen ilginç olay iddialara göre şöyle gelişti:

Muammer A. isimli şahıs, aralarında geçmişten geldiği iddia edilen bir husumetten dolayı Demirciler Çarşısı’nda bir kahvehanenin önünde oturan Mehmet Ş.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateşten Mehmet Ş. ile birlikte o esnada çevreden geçen Bayram C. ve Numan K. de yaralandı. Olayın ardından çarşı esnafı durumu hemen polis ve 112 Acil Servis’e bildirerek yardım istedi. Bu esnada ilginç bir şey yaşanırken, saçmalar ile bacak ve ayaklarından yaralanan 2 şahıs akan kanlarına aldırış etmeden sigara yakarak sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Bu sırada esnaflarda çeşitli sağlık malzemeleri ile şahıslara müdahale etmeye çalıştı. Yaralılar kısa süre sonra olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Öte yandan, ateşlediği pompalı tüfekle 3 kişi yaralayan Muammer A.’nın olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.