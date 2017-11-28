Yalçın, gazeteci adaylarını ziyaret etti

Yalçın, ziyarette Gazetecilik Bölümü sınıfını da gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hikmet Tuncer’in de hazır bulunduğu ziyarette Yalçın, Okul Müdürü İlknur Tutumlu, Müdür Yardımcıları Mustafa Akgül, Emine Güneş ve Ferhat Yavaş ile okul hakkında istişare etti.

Ziyareti sırasında Gazetecilik Alanı sınıfını da inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, öğrencilere okudukları bölümün önemini anlattı. Yalçın, “Doğru haber yazmak için çok araştırma yapmanız gerekiyor. Bu bölümde haberin doğru yazılması için neler yapılacağını öğreneceksiniz. Hepinizi, basın kuruluşlarında, iyi yerlerde görmek istiyoruz. Birçok muhabir vardır, ama akılda kalan ve ismi bilinen muhabirlerin sayısı azdır. Bu muhabir ve gazeteciler, kendini geliştiren kişilerdir” diye konuştu.