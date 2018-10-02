Yapmak belediyeden bakmak esnaftan

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Belediyesi tarafından peyzaj çalışması yapılan tarihi Çınar Altı'ndaki ağaçlar, çevredeki esnaflar tarafından koruma altına alındı.

Bolvadin Belediyesi, şehir merkezinde tarihi Çınar Altını Açık Park Cafe'de süs havuzu yaparak, ıhlamur ağaçları ve gül fidanları dikti. Yapılan bu peyzaj çalışmalarında bozulmalar olduğun gören çarşı esnafı kolları sıvadı. Çarşı esnaflarından Hüseyin Şenefe "Her şey belediyeden beklenmez" diyerek marangozlardan çıtalar temin edip parktaki bütün fidanları tek tek sağlamlaştırdı. İlçedeki diğer esnaflarda "Yapmak belediyeden bakmak halktan" olmalı diyerek bu örnek davranışı takdir ettiler.