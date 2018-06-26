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26 Haziran 2018 12:18

Yaptıkları Origami Bebekleri tedavi gören çocuklara hediye ettiler

Afyonkarahisar Belediyesi H.

Yaptıkları Origami Bebekleri tedavi gören çocuklara hediye ettiler

26 Haziran 2018 12:18

Nermin Erbakan Hanımlar Lokali’nde Amigurumi (Origami Bebek) kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları bebekleri ’moral vermek amacıyla’ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde kanser ve diyabet tedavisi gören çocuklara hediye etti.


Toplumsal farkındalık oluşturmaya devam eden H. Nermin Erbakan Hanımlar Lokali, çocuklar için örnek bir çalışmaya imza attı. Hanımlar Lokali’nde Gülay Uzunkaya eğitmenliğinde açılan Amigurumi (Origami Bebek) kursuna katılan kursiyerler, Sağlıklı Bilimleri Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde kanser ve diyabet tedavisi gören çocukları tek tek ziyaret ederek, yaptıkları bebekleri hediye etti.


Hem çocuk hastalıklarına dikkat çekmek hem de küçük bedenleriyle büyük hastalıklara karşı koymaya çalışan çocuklara moral vermek isteyen kursiyerler, bu girişimleriyle toplumun birçok kesimine farkındalık açısından örnek oldu. Hediye edilen bebekler, çocukları ve ailelerini mutlu ederken, Sağlıklı Bilimleri Üniversitesi Araştırma Hastanesi yönetimi de Hanımlar Lokali idaresine ve kursiyerlerine teşekkür etti.




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