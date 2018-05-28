Lig’e yükselmesinin ardından yaşlı bir amcanın aracından inerek göbek atarak oynaması sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Afjet Afyonspor’un Manisa’da Sakaryaspor karşısında oynadığı final maçının ardından 1. Lige yükselmesi Afyonkarahisar’da yediden yetmişe tüm kesim tarafından sevinçle karşılandı sahur saatine kadar meydanlarda takımlarının 1. Lige yükselmesini kutlayan Afyonlular arsında aracından inerek göbek atan yaşlı amcanın görüntüsü sosyal medyada kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Görüntülerde araç konvoyları arasında aracından inen yaşlı adam araç kornaları işliğinde göbek atıp oynuyor.