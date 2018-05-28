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28 Mayıs 2018 02:29

Yaşlı amca, Afjet Afyonspor’un 1. Lige yükselmesini göbek atarak kutladı

Afjet Afyonspor’un Spor Toto 1.

Yaşlı amca, Afjet Afyonspor’un 1. Lige yükselmesini göbek atarak kutladı

28 Mayıs 2018 02:29

Lig’e yükselmesinin ardından yaşlı bir amcanın aracından inerek göbek atarak oynaması sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.


Afjet Afyonspor’un Manisa’da Sakaryaspor karşısında oynadığı final maçının ardından 1. Lige yükselmesi Afyonkarahisar’da yediden yetmişe tüm kesim tarafından sevinçle karşılandı sahur saatine kadar meydanlarda takımlarının 1. Lige yükselmesini kutlayan Afyonlular arsında aracından inerek göbek atan yaşlı amcanın görüntüsü sosyal medyada kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Görüntülerde araç konvoyları arasında aracından inen yaşlı adam araç kornaları işliğinde göbek atıp oynuyor.




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