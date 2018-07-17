Yaşlı eğitimi için sahaya çıkacaklar

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan hibe projesi kapsamında; Gerontologlar Derneği tarafından hazırlanan ve başarılı bulunan proje, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde eğitmenlerin buluşması ve müfredatın belirlenmesiyle başladı. Uzmanlar tarafından eğitilecek öğrenciler, saha çalışması ile vatandaşları yaşlı bakımı konusunda bilgilendirecek.

Afyonkarahisar’ın en iyi 2 projesinden biri

Konuyla ilgili açıklama yapan Gerontologlar Derneği Başkanı Uzman Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal, projelerinin önümüzdeki Aralık ayına kadar sürecek olduğunu belirtirken hedeflerinin Afyonkarahisar’da girilmedik ilçe bırakmamak olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Gürdal; “İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın programlamış olduğu hibe projesine başvurduk ve Afyonkarahisar’da en iyi 2 projeden bir tanesi Gerodes projemiz seçildi. Projedeki amacımız Afyonkarahisar ve ilçelerinde yaşlı bakımı, yaşlı hastalıkları, yaşlı hakları gibi konuları vatandaşlarımıza bir seminer şeklinde vermek ve evde yalnız yaşayan yaşlılarımıza ise yalnızlık durumlarını en azından projemizin bitiş tarihine kadar gidermeye çalışmak olacaktır. Proje yazım sürecinde desteklerini esirgemeyen Dinar Kaymakamımız Mustafa Şahin’e ve Dinar Belediye Başkanımız Saffet Acar’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dinar, mesleğimizi çok iyi biliyor. Şimdi sıra Afyonkarahisar’ın diğer ilçelerinde. Tabii ki tüm Türkiye’de projemizin çıktılarını ülkemizin diğer bölgelerine de dağıtacağız ve başka yerlerde de farklı projeler uygulama planlarımız mevcut. Projemizde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) ve Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören Gerontoloji öğrencileri mevcut, böylelikle üniversitelerarası mesleğimizin diyalogu da gelişmiş olacak” dedi.

Bu arada, projeden yararlanmak isteyen tüm belediyelerin Gerontologlar Derneği’ne başvurabilecekleri belirtildi.