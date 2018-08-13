Yaşlılara destek projesi Sinanpaşa’da başladı

Geçtiğimiz aylarda Gerontologlar Derneği tarafından başlatılan ve Afyonkarahisar’da girilmedik ilçe bırakmama hedefi ile başlayan yaşlılara destek (gerodes) projesi Sinanpaşa ilçesinde başladı. Uzman gerontologlar ve eğitmenler tarafından alzheimer, demans, yaşlılıkta hareket bozuklukları gibi konu başlıklarından oluşan sunumlar ile vatandaşlara bilgiler aktarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gerontologlar Derneği Başkanı Uzman Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal, her ay bir ilçede olacaklarını ve ilk duraklarının Sinanpaşa olduğunu belirtti. Katılımın yoğunluğundan ve vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını aktaran Başkan Gürdal, “Sinanpaşa Kaymakamlığının da desteği ile vatandaşlarımıza yaşlanma ve yaşlılık hakkında eğitmenlerimiz tarafından sunumlar yapıldı ve soru cevap şeklinde interaktif bir program izledik, vatandaşlarımıza zamanı gelince ömrü yeten herkesin yaşlanacağını ve yaşlanmaktan korkmaktan ziyade aktif bir yaşlılık dönemi için neler yapılması gerektiğini ve mevcut yaşlılarımızın ise ne tür hakları olduğunu anlattık. Eğitmenlerimizden Gerontolog Ercan Tunç Alzheimer Hastalığı, Uzman Gerontolog Berkay Engin Yaşlılarda Hareket Bozuklukları, Eğitmen Pelin Bakırsoy Bakım Hizmetleri, Eğitmen Fikrîye Özaydın Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları, Eğitmen Tuğçe Tıngır Hijyen ve Öz bakım, Eğitmen Diner Yıldız Yaşlılıkta Beslenme, Eğitmen Gülşah Börekçi Demans ve Alzheimer konulu sunumlarını yaptılar. Eğitmenlerimiz Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Yakındoğu üniversitesi (Kıbrıs) üniversitelerinden gelmekteler ve Türkiye’nin dört bir yanından sadece Afyonlu vatandaşlarımızı bilgilendirmek için proje günlerinde burada bulunmaktalar. Bundan sonraki dönemde de yine Afyonkarahisar’ın bir başka ilçesinde böyle bir program gerçekleştireceğiz. Ben Sinanpaşa’da bizleri yalnız bırakmadığı ve destekleri için Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.