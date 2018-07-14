Yaz ayları ve düğün sezonu çiçekçilerin yüzünü güldürmedi

İlkbahar ile birlikte gelen sıcaklar birçok açıdan piyasayı canlandırdı. Kış boyunca umdukları satışı gerçekleştiremeyen çiçekçiler yaz sezonunun açılması ve düğün sezonunu açılmasıyla birlikte piyasanın canlanacağını umarken piyasada ki durgunluktan dolayı şikayetçiler.

Kentte 38 yıldır mesleği sürdüren Mustafa Tan isimli çiçekçi, önce ki senelerdeki satışlara hasret kaldıklarını dile getirerek, “Yaz sezonu geldi düğün sezonu açıldı. Düğünler çok fazla var fakat çiçeğe talep çok az. Her sene geçen seneyi arıyoruz. Bu sene bakıyoruz umutlanıyoruz tam bir kıpırdama oluyor ama birden çöküyor bilmiyorum sonuç ne olacak ama geçen seneyi çok çok arıyoruz. Fiyatlarda değişen bir şey yok aynı standart fiyatlarımız var ama çiçeğe rağbet azaldı. Beklentimiz inşallah açılır açılmadığı taktirde gerçekten işlerimiz çok zor. Bizim işimiz bir de canlı olduğu için her gün günlük geliyor bu riski almak zorundayız satılmadığı taktirde çöpe atıyoruz.” Dedi. Mustafa Tan sıcak havalarında çiçekleri olumsuz yönde etkilediğini ve bu durumunda kendilerine sorun yaşattığını söyledi.