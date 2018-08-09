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09 Ağustos 2018 14:46

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinde piknik heyecanı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Yaz Kur’an Kursları tarafından ilçe hors mesire alanında piknik etkinliği yapıldı.

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinde piknik heyecanı

09 Ağustos 2018 14:46


Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler mesire alanında piknik yaparak eğitim görevlilerinin önderliğinde doyasıya eğlendi. Öğrenciler daha sonra günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçe Yaz Kur’an Kursu Eğitim Hocası Fatih Kavak konuyla ilgili "Şuhut ilçemizde çocuklarımızın vakit geçirmelerini sağlamak için Yaz Kur’an Kurslarında çeşitli etkinliklerimizi düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz ile çocuklarımızın gönüllerini alıyor onlara ne kadar çok önem verdiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar dünyanın en neşeli güzel varlıkları. Bizler bu niyette çalışmalarımızı onlar için gerçekleştiriyoruz" dedi.




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