Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinde piknik heyecanı

Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler mesire alanında piknik yaparak eğitim görevlilerinin önderliğinde doyasıya eğlendi. Öğrenciler daha sonra günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçe Yaz Kur’an Kursu Eğitim Hocası Fatih Kavak konuyla ilgili "Şuhut ilçemizde çocuklarımızın vakit geçirmelerini sağlamak için Yaz Kur’an Kurslarında çeşitli etkinliklerimizi düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz ile çocuklarımızın gönüllerini alıyor onlara ne kadar çok önem verdiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar dünyanın en neşeli güzel varlıkları. Bizler bu niyette çalışmalarımızı onlar için gerçekleştiriyoruz" dedi.