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Yıldız Erkekler güreş müsabakaları Afyonkarahisar'da yapıldı

Afyonkarahisar, bünyesine kazandırılan Spor Kompleksiyle birçok dalda gerçekleştirilen spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.


Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Yıldız Erkekler güreş müsabakalarında her iki ligde 16'şar takım katıldı. Minikler 1. Ligdeki müsabakalarda 15 takımdan 160 sporcu ve 2. Lig karşılaşmalarında ise 15 takımdan 150 güreşçi mücadele etti. Afyonkarahisar'da 22 Ekim tarihinde başlayan müsabakaları izleyen Vali Mustafa Tutulmaz, dereceye giren sporculara madalyalarını ve kupalarını verdi.

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