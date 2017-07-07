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07 Temmuz 2017 17:21

Yol inşaatında yapılan hata bazı mahalleleri susuz bıraktı

Afyonkarahisar’da yapımı devam eden yol inşaatı sırasında kente su getiren şebekeye verilen zarardan dolayı bazı mahallelere akşam saatlerine kadar su verilemeyeceği belirtildi.

Yol inşaatında yapılan hata bazı mahalleleri susuz bıraktı

07 Temmuz 2017 17:21


Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:


“Özdilek Kavşağı bağlantı yolu inşaatı çalışmaları sırasında karayolları yüklenici firması tarafından şehrimize su sağlayan Akdeğirmen Barajı bin milimetrelik çelik isale hattına zarar verilmiş olup, arıza giderme çalışması devam etmektedir. Bu sebepten dolayı bugün saat 19.00’a kadar şehrimiz muhtelif mahallelerinde su kesintisi ve basınç düşmesi olacaktır. Halkımıza önemle duyurulur.”




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