Yörük futbol turnuvası tamamlandı

İlçenin Karadere Stadında düzenlenen ve bir ay süren turnuvaya komşu komşu mahallelerden de takımlar katıldı. Çalca, Yeşilhisar, Akçadere, Güre, Örtülü, Gocagöl, Çobanspor, Hocalar Gençlik, Yıldırım Davılga takımlarının katıldığı turnuvada Çalca spor ile Yeşilhisar Spor finalde karşılaştı. Final maçında Yeşilhisarspor’u 3-1 yenen Çalca Spor şampiyon oldu.

Final maçı sonrası şampiyon takıma kupası verilirken mücadele eden takımlara da plaket verildi. Turnuva sonrası Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan yaptığı açıklamada "İlçemiz ve köylerinde sporu ve futbolu belediye olarak destekliyoruz. İlçemize Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu’nun destekleri ile stat yapıldı. Karadere Stadını değerlendirdik. Yaklaşık bir aydır turnuva sürmekteydi. Bugün de final maçı ile turnuvayı tamamladık. İlçemiz Yeşilhisar köyünden olup İngiltere’de ve son olarak İtalya’da İnter’de futbol oynayan hemşehrimiz Emre Can kardeşimiz var. Bizim de amacımız hocalardan başka Emre Can’lar çıkarmak" dedi.