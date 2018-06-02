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02 Haziran 2018 06:19

Yüksekten düşen adamın organları 3 kişiyi hayata bağladı

Afyonkarahisar’da yüksekten düşen bir adamın organları ailesi tarafından bağışlanarak 3 kişiyi yeniden hayata bağladı.

Yüksekten düşen adamın organları 3 kişiyi hayata bağladı

02 Haziran 2018 06:19


Afyonkarahisar’da 3 gün önce yüksekten düşen Hasan Fidan (40) isimli şahıs Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Hasan Fidan’ın ailesi organlarını bağışlamak istedi. Bunun üzerine Konya, Isparta ve Antalya’da dokuları uyuşan ve organ bekleyen 3 kişiye haber verildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne gelen nakil ekibi tarafından 2 böbrek ile karaciğer 4 saatlik operasyon sonucu alındı. Sabaha karşı tamamlanan operasyonun ardından Karaciğer Konya’ya, bir böbrek Isparta’ya ve diğer böbrek ise Antalya’ya hazır bekleyen ambulanslarla sevk edildi. 3 kişiye umut olan organları bağışlayan ailenin kimliği belirtilmezken, nakil olacak hastaların kendi illerindeki hastanelerde yapılacak operasyonla organların nakledileceği öğrenildi.




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