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17 Ağustos 2018 09:50

Yükümlülere kişisel temizlik ve hijyen semineri

Afyonkarahisar Dinar’da haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülere kişisel temizlik ve hijyen semineri verildi.

Yükümlülere kişisel temizlik ve hijyen semineri

17 Ağustos 2018 09:50


Dinar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen seminer, Dinar Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Memurları Bekir Zeybek ve Metin Aygün tarafından verildi. Yaklaşık bir saat süren seminerde sunum yapan Bekir Zeybek, temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılmasının yeterli olmadığını belirterek, "Uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik uygulamalarıdır. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir" dedi.


Sağlık Memuru Metin Aygün ise sağlıklı olmanın insan mutluluğunda öncelik taşıdığına değindi. Aygün, "Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük hayatımızda uygulamamız gereken küçük ve kolay çabalardan ve bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.


Seminer hükümlülerin sorularına yanıt verilerek tamamlandı.




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