Yüntaş, Mesleki Yeterlilik belgesini aldı

Ş. resmi tanınmışlık bildirisi için bir resepsiyon düzenledi.

Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özel, Baro Başkanı Turgay Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, daire müdürleri , sektör temsilcileri ve basın mensupları ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya ve MYK Uzmanlarının da katıldığı resepsiyon; mesleki yeterlilikte bölgemizde politika geliştirilmesini, ilgili tüm aktörlerin bir araya gelmesini ve harekete geçmesini sağlayacak.

Yüntaş A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Sarlık, açılış konuşmasında yetkilendirme sürecinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini sunarak, edindikleri yetkinliğin ülkemize mesleki yeterlilikler çerçevesi için hayırlı olmasını temenni etti. Sarlık, konuşmasında "Yerel ekonominin yerel aktörü statüsündeki yapımız ile mevcudiyetimizdeki kaynakları; istihdam arttırıcı, bölgesel ekonominin gelişmesi yönünde sarf ediyoruz. Ulusal kalkınmanın yerelden güçlenmesi, bölgesel potansiyellerin yerelde yoğunlaşması adına halen devam eden yatırımlarımız mevcut. Bunlardan mesleki açıdan nitelikli ve yetkin insan gücünün sağlanmasına yönelik bir yıl önce başlattığımız ’Mesleki Yeterlilik Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu’ projemizi başarıyla gerçekleştirerek öncelikle ilimizde ve tüm Türkiye’de gezici olarak hizmet vermeye başladık" dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise “Yüntaş’ın ülkemizde kapsamı dâhilinde yetkilendirilen ilk ve tek belediye iştirakçi kuruluşu olduğunu belirttiği konuşmasında, çalışma hayatında insan kaynağı dediğimiz bireylerin birer insan kıymeti olduğunu biliyoruz. Bu düşünceyle klasik belediyecilik dışına çıkarak insan kıymetlerimizi yakından ilgilendiren bir alanda faaliyete giriştik. Uzun bir süreç sonrasında Mesleki Yeterlilikte sınav ve belgelendirme kuruluşu olan kuruluşumuz ile gurur duyuyoruz. Bu hizmet sektörüne ilk etapta inşaat alanı ile girildi. Mesleki yeterlilik kapsamında hali hazırda inşaat sektöründe alınan meslek grupları kesinlikle Afyonkarahisar için yeterli değildir. Malumlarınız üzere Afyonkarahisar mermer ve termal turizmi sektöründe ülkemizde lider konumda. Mermer ve turizm sektörlerinde istihdam edilecek personelin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, bu kişilerin kalifiyeli personel olarak tanınması için proje ekibimiz kapsam genişletme çalışmalarına başlamıştır. İnşallah bu yönüyle Afyonkarahisar ekonomisi için son derece önemli olan iki sektörde daha sınav ve belgelendirme yapıyor olmamız değerli işverenlerimize büyük kolaylık ve teşviklerin de kapısını aralayacaktır” dedi.