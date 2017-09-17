Yüzlerce litre akaryakıt takla atan tankerden yola aktı

Kazada 1 kişi yaralanırken, yüzlerce litre akaryakıt ise devrilen tankerden yola aktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Konya karayolunun 90. kilometresi, Dereçine Beldesi yakınlarından meydana geldi. O.T., idaresindeki 35 HG 271 plakalı akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Derecine Belde Mezarlığına çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü O.T., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tanker içerisinde bulunan yüzlerce litre akaryakıt ise yola aktı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.