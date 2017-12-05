Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 14:02

Zübeyde Hanım MTAL, eğitim için 7 protokol imzaladı

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar’daki farklı kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalayarak eğitimin sanayi ve sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmesini sağladı.

Zübeyde Hanım MTAL, eğitim için 7 protokol imzaladı

05 Aralık 2017 14:02


Lise, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği, Koç Reklam, Bozok Nakış, Yasin Tekstil ile protokol imzaladı. Protokol imza törenlerine Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlknur Tutumlu, Müdür Yardımcıları H. Nihan Bayrakçeken ve Melahat Ulutürk ile protokol imzalanan kurum ve kuruluşların yöneticileri hazır bulundu. Lisenin imzaladığı 7 protokol kapsamında öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi, alan programlarının güncellenmesi, alan öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek yeterliliklerinin belgelendirilmesi, atölye ve laboratuar öğretmenlerine ve öğrencilerine sektördeki teknolojik gelişmelerin aktarılması gibi katkılar sağlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç