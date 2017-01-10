Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki yerel ve ulusan basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Özel bir restoranda yerel ve ulusan basın temsilcileriyle bir araya gelen Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, ilimiz merkez ve 7 ilçesinde yılın ilk dört ayını kapsayacak şekilde çiftçi eğitim ve yayım seferberliğine başladığını söyledi. Engin, “Bakanlığımızca 2017 yılında Milli Tarım Projesi hayata geçirilecektir. Proje kapsamında havza bazlı üretime dayalı destekleme modeli ile ülkemizde artık üretim planlamasına geçecek, arz açığı ya da fazlası tartışmaları ortadan kalkacak. Çiftçiler neyi, nerede ekerse ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Piyasalardaki fiyat dalgalanmaları en aza indirilerek, fiyat istikrarı sağlanacaktır. Ülkemizde belirlenen 941 havzanın 8 tanesi ilimizde bulunmaktadır. İlimizde daha verimli ve ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan arpa, buğday, mercimek, nohut, aspir, yağlık ayçiçeği ve yem bitkileri gibi bitkiler desteklenecektir. Proje kapsamında hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeliyle ilimizi kapsayan mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturulacak, böylece meraların atıl kalmaması sağlanacaktır. İlimizin de içinde bulunduğu 22 ilde 500 baş kapasiteli damızlık koç-teke üretim merkezleri kurulacaktır. İlimizde ahır-ağıl yapımına, damızlık hayvana ve alet ekipman alımına yüzde 50 hibe verilecek, üreticilerin hayvan almak istediğinde rahatlıkla kredi kullanabilmeleri sağlanacak. Hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlar damızlık ihtiyaçlarını aracısız bu merkezlerden alabilecek. Bakanlığımızca il ve ilçe müdürlüklerinin daha etkin ve verimli çalışma yürütebilmesi amacıyla, Tarımsal İşletme Danışmanı (TİD) olarak ifade edilen işletme bazlı yeni bir çalışma modeline geçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu model kapsamında her tarım işletmesinin en az bir personelin sorumluluğuna verilerek bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin görevlendirilecektir. İlimizde 2016 yılında çeşitli tarımsal konular ile ilgili olarak 100,6 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Yazıcı Barajının bitmesine bağlı olarak 2017 yılının ilkbaharında yaklaşık 18 bin hektar arazi sulamaya açılacak olup, ilimizde sulu tarım kültürüne başlanacaktır. Gerek Milli Tarım Projesi ve gerekse tarımsal işletme danışmanı modeli çerçevesinde görevlendirilen mühendis ve veteriner hekimler eğitim seferberliği ile 562 köyü kapsayacak eğitim çalışmalarına başlamıştır. Bütün köylere ulaşılabilmesi için eğitim çalışmalarının gece ve gündüz eğitimi şeklinde devam edilecek” dedi.