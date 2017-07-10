15 Temmuz destanı Ağrı’da sergilenecek

Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla meydanlarda İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğraflar Ağrı ili başta olmak üzere 37 ilde 44 ayrı yerde sergilenecek. 13 Temmuz Perşembe günü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kongre merkezinde gerçekleşecek olan resim sergisi 3 gün sürecek. Serginin saat 14.00’de açılacağı ve tüm halkın davet edildiği duyuruldu. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlâs Haber Ajansı muhabirleri o gecenin fotoğraflarını dünyadaki abonelerine servis ederek büyük bir başarı gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İhlas Haber Ajansı Ağrı il temsilcisi Ahmet Genç, 15 Temmuz darbe girişimi fotoğraflarının Ağrı’da sergilemesinin vatandaşlarımız için oldukça faydalı olacağını söyledi. Ahmet Genç, “Hain darbe girişiminde tüm ülke halkı gibi ülke basını da ciddi bir sınavdan geçmiştir. Bu darbenin başından beri karşısında dimdik duran İHA darbe girişimine en sert tepkisini vermiştir. Şimdi ülkemizin dört bir yanından büyük özveri ile çekilen fotoğrafları halkımız ile buluşturacağız. 15 Temmuz ve sonrasında Türk halkı 7’den 70’e meydanlara indi. Vatandaşlarımız günlerce nöbet tutarak adeta kahramanlık dersi verdi. Bizde bu hain kalkışmanın yıl dönümü nedeniyle İbrahim Çeçen Üniversitesi kültür ve kongre merkezinde 3 gün boyunca başta ilimiz olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde İHA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları sergileyeceğiz. 13 Temmuz’da başlayacak olan sergimiz 16 Temmuz’da sona erecektir. Tüm Ağrılı hemşehrilerimizi sergimize bekliyoruz” dedi.