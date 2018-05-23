1630 rakımlı Ağrı’da öğrenciler havuzda yüzme öğreniyor

Sınıf öğrencileri ‘4. Sınıflar İçerisinde Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında AİÇÜ Olimpik Havuzunda antrenörlerinin eşliğinde yüzme öğreniyor.

Ağrı Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İbrahim Çeçen Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü protokolü ile hayata geçen bu yüzme projesi dolayısıyla 4. Sınıf öğrencileri ilk defa havuzda yüzme şansı elde etti. İbrahim Çeçen Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda başlayan yüzme programı 15 Mayıs’ta başlamış olup bir ay sürecek. Kadın ve erkek antrenörler tarafından yüzme eğitimi verilecek kız ve erkek öğrencilerin yüzmeyi öğrenmesi sağlanacak. Kız ve erkek öğrenciler için farklı günlerde hazırlanan programda 21 okulun erkek öğrencileri, 20 okulunda kız öğrencileri faydalanacak.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen yüzme kursunu ziyaret eden Ağrı Valisi Süleyman Elban, öğrenciler tarafından sergilenen gösteriyi izledi. Birçok stilde yüzme öğrenen öğrencilerin sergilemiş oldukları gösteriler, Vali Elban ve seyirciler tarafından büyük beğeni ile izlenerek alkış aldı. Oldukça heyecanlı görülen öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Elban, öğrencilerle sohbet etti.

‘Burada herkes yüzme bilecek’

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali elban, il genelinde bulunan tüm 4. Sınıf öğrencilerine yüzmeyi öğrettiklerini söyledi. ‘İlkokulda yüzmeyi bilmeyenleri ortaokula başlatmıyoruz’ sloganı ile yüzme projesine başladıklarını belirten Elban, hedeflerinin ilkokul 4. Sınıfta eğitim gören öğrencilerin tamamının yüzme öğrenmesi olduğunu ifade etti. Elban, “Geçen hafta itibariyle öğrenci gruplarımız çalışmalarına başladılar. Bu çalışmalar okullar açılıncaya kadar devam edecek. Okullar açıldıktan sonrada yeni gruplara geçeceğiz. Hedefimiz ilimizde belli bir süre sonra yüzme bilmeyen öğrenci kalmasın istiyoruz. Kız ve erkek öğrencilerimizi iki ayrı gruba böldük. Bayan ve erkek antrenörlerimiz, çalıştırıcılarımız ve kurtarıcılarımız var. Onların eşliğinde kısa bir süre içerisinde öğreneceklerini tahmin ediyorum. Bu grup muhtemelen bayramdan önce çok iyi bir şekilde yüzmeye başlayacaklar, beklentimiz o yönde. Geldim gördüm çok heyecanlılar bende en az onlar kadar heyecanlıyım. Tahmin ediyorum esas keyfi yüzmeyi öğrendikten sonra daha fazla göreceğiz. İlla bir yerde deniz olması veya büyük bir göl olması şart değil, yüzme öğrenmek için bence şartları oluşturmak lazım. Ağrı’da da bu şartlar var bir şekilde oluşturduk. Dolayısıyla burada herkes yüzme bilecek” dedi.

İlk defa yüzme öğrenmek için havuza girdiklerini anlatan öğrenciler ise oldukça heyecanlı olduklarını ancak yüzme öğrenmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Programa, Vali Elban’ın yanı sıra il Mili Eğitim Müdürü Yakup Turan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ömer Faruk Şiran ve vatandaşlar katıldı.