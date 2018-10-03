2 bin öğrenci simülasyon tırında deprem sarsıntısını yaşadı

Ağrı'da Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD) ait Deprem Simülasyon Tırıyla deprem farkındalığı oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla 2 bin ortaokul ve lise öğrencisine uygulamalı eğitim verildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve Ağrı AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, lise ve ortaokul öğrencilerine 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi bahçesinde uygulamalı deprem eğitimi verdi. Simülasyon tırına alınan öğrenciler 7 büyüklüğünde deprem uyarısını çalması ile masaların altına girdi. Bir dakika süren simüslasyonun ardından öğrenciler elektrik ve doğalgaz düğmelerine basarak dışarı çıktı. Depremi adeta birebir yaşayan öğrenciler büyük bir heyecan yaşadı.

Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk, afet bilinci eğitimi vermeye devam ettiklerini söyledi. Eğitimlerin okullarda ağırlıklı olarak devam ettiğini ifade eden Oruk, "Biz de bu eğitimlerimizi uygulamalı olarak özellikle öğrencilerimize göstermek istedik. Bu amaçla başkanlığımızdan simülasyon tırı talep ettik. 3 günlüğüne ilimizde görevlendirildi. Toplamda 40 okulun öğrencisi bu Simülasyon Deprem Tırı'nda uygulamalı olarak deprem sarsıntısını yaşamış olacak. Depremi anlatmanın yanı sıra, uygulamalı bir şekilde göstermek daha etkili ve kalıcı oluyor" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Sude Bahadır eğitimin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Önce deprem hakkında bilgi verildi. Daha sonra simülasyon tırında sarsıntı oldu. Biz de yere eğildik. Çok gerçekçiydi. Ama bilgilendik, gerçek gibiydi. Biraz da korktuk. Sarsıntı bittikten sonra düğmelere basmamız gerektiğini bazı sağlam eşyaların altına girmemizi bize anlattılar" şeklinde konuştu.

Hayrettin Atmaca Lisesi öğrencisi Azra Alpaslan, "Buradaki tıra girdik, çok korktuk. Deprem esnasında neler yapabileceğimizi öğrendik. Burada yaptığımız uygulamaları deprem sırasında insanların yapmasını tavsiye ediyorum. Bizim için çok etkili oldu" diye konuştu.