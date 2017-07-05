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05 Temmuz 2017 18:10

35 yıllık ustanın isyanı: "Hazır semaver ve mangal alıyorlar"

Ağrı’da geçmiş yıllarda el emeği ile mangal ve semaver yapan 35 yıllık soba ustası Müzaffer Köse, günümüzde vatandaşların hazır mangal ve semaver aldıklarını bununda el emeğini bitirdiğini söyledi.

35 yıllık ustanın isyanı:

05 Temmuz 2017 18:10


Ağrı’da piknikçilerin olmazsa olmazı semaver ve mangalda adeta satış patlaması yaşanıyor. Okullarında tatil olmasıyla birlikte vatandaşlar parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere birçok yerde aileleri ile birlikte stres atıyor. Ağrı merkez Eski Van Caddesi’nde 35 yıllık soba ustası Müzaffer Köse adlı vatandaş yıllardır kendi imalathanesinde el emeği ile semaver ve mangal yapıyordu. Son yıllarda vatandaşların el emeği yerine hazır mangal ve semaveri daha fazla talep ettiğini söyleyen Köse, durumdan yakınarak artık her şeyin hazır bir hale geldiğini bu nedenle el emeğine önem verilmediğini ifade etti.


Köse, “Eskiden biz semaver ve mangalları kendi ellerimizle yapıyorduk. El yapımı ürünlerimizi vatandaşların kullanmaması veya kullanamaması nedeniyle el işçiliği bitti. Bizde bu nedenle hazır mangal ve semaverleri alıyoruz, ama bu şekilde de vatandaşlar için pahalı oluyor. Hazır ürünlerde kullanılan sac veya malzemelerden dolayı kokuda verebiliyor. Üstelik bizim yaptıklarımız kadar kaliteli de değiller. Elimizde bulunan mevcut semaverlerde bizim yaptıklarımıza göre oldukça pahalıdır. Biz 4-5 yıl önce yaptığımız semaverler ve mangallar hazırlara göre neredeyse yüzde 50 daha ucuzdu. Günümüzde el işçiliği ile yapılan semaver 20 lira ise hazırları 35 liradır. El işçiliği yapan kişilerde artık yok denecek kadar azdır. Geçmiş yıllarda siparişlere yetiştiremiyorduk, ama maalesef günümüzde hazır ürünleri satıyoruz” dedi.




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