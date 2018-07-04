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04 Temmuz 2018 12:53

Acılı anne Leyla’nın mezara sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Ağrı’da 2 gün önce cansız bedeni bulunan ve dün köyde defnedilen minik Leyla’nın mezarı bugün annesi Şükran Aydemir ve akrabaları tarafından ziyaret edildi.

Acılı anne Leyla’nın mezara sarılarak gözyaşlarına boğuldu

04 Temmuz 2018 12:53

Minik Leyla’nın annesi mezara sarılarak gözyaşlarına boğulurken teyzesi baygınlık geçirdi.


Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 18’inci gününde dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla dün defnedildi. Minik Leyla’nın annesi Şükran Aydemir ve akrabaları bugün sabah saatlerinde Leyla’nın mezarını ziyaret edip Kur’an-ı Kerim okudu. Acılı anne kızının mezarında dua ettikten sonra toprağa sarılarak ağladı.


Gözyaşlarına tutunamayan ve uzun süre ağlayan anne ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Kızının mezarına sarılan anne yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Dakikalarca Leyla’nın mezarına sarılan anne Şükran Aydemir’in feryadı yürek yaktı.


Leyla’nın mezarının başında uzun süre ağlayan teyzesi İpek ise fenalaştı. Bayılan teyzeye yakınları tarafından su verildi.




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