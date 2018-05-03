Aday Adayı Karamızrak çalışmalarına hız verdi

Genç ve dinamik aday adayı, Ağrı için kolları sıvayarak çalışmalarını sürdürüyor. Aday Adaylığını açıkladıktan sonra Ağrılılardan oldukça büyük destek gören Karamızrak ailesi AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenecek 4 adayı sabırsızlıkla bekliyor. Yıllardır Ağrı’da birçok sektörde hizmet verdiklerini ve uzun yıllardır Ağrı’nın en büyük sorunlarından biri olan sağlık alanında Ağrılıların hayır dualarını alana Özel Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Karamızrak, hastalara gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı büyük takdir topluyor. Yıllardır bu halka hizmetkâr olmaya çalıştığını ifade eden Karamızrak “Hasta olan kişi her zaman moral ve destek bekleyen kişidir. Bizler burada bir idareciden ziyade bu halkın hizmetkârı şiarı ile tüm halkımızın yanında olmaya ve destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Halkımızın ilgisi ve duası bizi siyasete koydu’

Siyasete aile olarak girmeleri için çok sayıda vatandaştan talep gördüklerini, yaptıkları aile toplantısı ile bu şerefin kendisine nail olduğunu ifade eden Uğur Karamızrak “Omzumdaki ağırlığın ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Ancak halkımızdan gördüğüm destek beni fazlasıyla mutlu ediyor. Aday adaylığımı açıkladığım günden bugüne kadar destek veren ve arayan tüm Ağrılılara minnettarım” ifadelerini kullandı.

‘Aday olsam da olmasam da yine Ağrı’ya hizmet edeceğim’

Seçimlerin bu yıl daha renkli geçtiğini AK Parti’ye birbirinden değerli insanların başvuru yaptıklarını belirten Uğur Karamızrak “Partimize olan inanç ve güven Ak Parti’nin yeniden iktidara geleceğinin ayak sesleridir. Bizler bu davanın neferleri olarak ister seçilelim, ister seçilmeyelim Ağrılılara hizmet etmekten ve hizmetkar olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Halkımızın duası bizimle olsun yeter ki! İster siyaset ister özel sektör olsun elimizden geldiğince hangi pozisyonda olursak olalım bu halka hizmetimizi sürdüreceğiz” şeklide konuştu.

Uğur Karamızrak kimdir?

Uğur Karamızrak 1981 yılında Ağrı/Merkez Küpkıran Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Ağrı’da ikamet eden Karamızrak ailesi birçok iş adamının ayrıldığı Ağrı’dan hiç bir zaman kopmayarak Ağrı’ya hizmetini sürdüren önemli ailelerden birisidir. Halen Ağrı’ya yatırım yapmak için projeler üreten Uğur Karamızrak, şu anda 300 personele iş vererek Ağrı’da işsizlik alanında ki büyük bir açığı kapatıyor. Özel Yaşam Hastanesi, Özel Güven Tıp Merkezi, MEDE- Sağlık Merkezi, gibi sağlık alanında bir çok merkezi çalıştıran Uğur Karamızrak, AK Parti’nin kuruluş çalışmalarından bugüne partiden hiçbir zaman ayrılmadan desteğini sürdürmüştür. Uğur Karamızrak 2010 yılından bugüne AK Parti’de aktif siyaset hayatına devam etmektedir.