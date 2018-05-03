Aday Adayı Sait Şahin’den Ağrılılara mesaj

Sait Şahin, Ağrı’yı ancak Ağrı milliyetçisi insanları daha iyi yöneteceğine inandığını söyledi.

Yaklaşan temayül seçimleri öncesi tüm delegelere çağrıda bulunan M.Sait Şahin, herkesin elini vicdanına koyarak oy kullanması gerektiğini vurguladı. Ağrı’yı Ağrı’nın sorunlarını bilen, tüm mahalle ve sokaklarını bilen insanların yönetmesinin daha faydalı olacağını vurgulayan Şahin “Delegelerimiz yapılacak olan temayülde ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanacaklar. Benim ricam sandığa giderlerken, kimin Ağrı’ya ne kadar faydasının dokunduğunu da düşünmeleridir. Tüm aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sonuçta listeye 4 arkadaşımız girecek“ dedi.

‘Partime her zaman hizmet edeceğim’

Ağrı’da aday adaylık sürecinde 100’ün üzerinde kişinin müracaat etmesini çok doğal olduğuna değinen Şahin “Partimiz Türkiye’nin hem iktidar partisi hem de her kesimi kucaklayan bir parti olduğu için bu kadar müracaatın da olmasını normal karşılıyorum. Umarım seçilecek olan 4 arkadaşımızın ardından herkes partisine sırt çevirmeden ve küsmeden hizmetine devam eder. İnşallah şahsım olarak seçilsem de seçilmesem de hep partimin yanında olmaya ve hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘Ağrı’da Doğdum, ağrı’da doydum’

Doğma büyüme Ağrılı olduğunu ve hiçbir zaman yatırımlarını Ağrı’dan çekmediğine dikkat çeken M.Sait Şahin, Ağrılı olduğu için gurur duyduğunu belirtti. Ağrılı olmanın bir şeref olduğunu da değinen Şahin, “İnsanımız gerçekten çok mert ve asildir. Bu insanlar hizmetin en iyisini hak ediyorlar. Bende özel sektörde elimizden geldiğince yatırımlarımı buraya yaparak halkıma hizmet etmeye çalıştım. Allah nasip ederse böyle bir yola çıktık. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah” şeklinde konuştu.

Mehmet Sait Şahin kimdir?

18 Mart 1976 Ağrı doğumlu olan Mehmet Sait Şahin, ilköğretim ve liseyi Ağrı’da bitirdi. 1990 yılında ticarete atılan Şahin, maden ithalat-ihracatı ve İnşaat Yapı malzemeleri ile ilk işi deneyimine başladı. Ticarete kısa sürede başarıyı yakalayan M.Sait Şahin, taahhüt ve inşaat işlerinde; Doğubayazıt Çeperi Lisesi yapım işi, Patnos Taşkıran Köyü 16 derslik ilköğretim okulu yapım işi, Ağrı Olimpik yüzme havuzu, Ağrı Aşevi yapım işi, Eleşkirt Yeşiloba Köyü ilköğretim okulu yapım işlerini gerçekleştirdi. Turizm alanında Ağrı’ya Le&Ka Grand Şah 80 yataklı otelini ve 35 yataklı Şahinler Otelini Ağrı’ya kazandırdı. Hali hazırda Ağrı’da ticari faaliyetleri devam eden Özşahinler Nalbur, Şahinler Kömürcülük işyerleri bulunmaktadır. Ankara’da kendine ait Bordokent İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde 120 dairelik Grand Bordo Towers, 240 dairelik Bordo Life Kent Sitesi, Ankara Dikmen mevkiinde 1400 daire ve AVM-Sosyal Tesisleri projeleri devam etmektedir. 2014- 2017 yılları arası Ağrı vergi rekortmenliği bulunmaktadır.2002 yılında Ak Parti Ağrı kurucu üyeliğini bulunan M.Sait Şahin, evli ve 5 çocuk babasıdır.