Aday öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Turan’a ziyaret

Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç eşliğinde kent merkezinde görev yapacak sözleşmeli aday öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ı makamında ziyaret etti. Sözleşmeli aday öğretmenlerle bir süre sohbet eden Turan, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi. Öğretmenlere karanfil dağıtan Turan, çocukları emanet edecekleri yegane unsurların öğretmenler olduğunu belirtti. Öğretmenin olmadığı bir yerde eğitimden söz etmenin anlamsız kaldığını söyleyen Turan,” Öğretmeni öğretmen yapan sabır, sevgi, şefkat ve çocuklara dokunmaktır. Öğretmenlik ideal bir meslektir”dedi.