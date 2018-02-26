Ağrı 1970 Spor 1 puanı son dakikada kurtardı

hafta mücadelesinde Ağrı 1970 Spor, son dakika da bulduğu gol ile Silopi Spor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadelede eden Ağrı 1970 Spor sahasında Şırnak temsilcisi Silopi Spor’u konuk etti. Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda saat 13.00’te oynanan maçı hakem Uğur Gökler, yardımcıları Alican Ergincan, Ömer Sözcü ve 4. Hakem Ceyhun panba yönetti. Ağrı 1970 Sporlu futbolcular geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Silopi Spor’un genç futbolcusu Emircan Salıncı için ‘Başınız sağ olsun, kalbimizdesin Emircan Salıncı’ pankartı ile çıktı. Maçın başlama düdüğü ile birlikte maça hızlı başlayan konuk ekip Silopi Spor girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarının sonlarına doğru her iki takımında kontrollü futbol oynadığı maçta 35. dakika da Ağrı 1970 Sporlu futbolcu Ekrem Dil’in ceza sahası dışından yaptığı sert şut üst direkten döndü. İlk yarının son dakikasında Ağrı 1970 Spor kalesine etkili gelen konuk Silopi Spor yüzde yüzlük gol pozisyonunda direğe takıldı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarıya oldukça etkili başlayan Silopi Spor, 50. dakikada Erdi Eren ile 1-0 öne geçti. Tansiyonun yükseldiği maçta Silopi Sporlu futbolcu Serkan Gül rakibine yaptığı sert hareket sonucu 2’nci sarı karttan kırmızı kart alarak oyundan atıldı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Ağrı 1970 aradığı golü 90+6. dakika da Royal Necefov ile buldu. Maçta başka gol olmayınca her 2 takımda maçtan 1 puanla ayrıldı.

Ağrı 1970 Spor bu skorla puanını 45’e yükselterek liderliğini sürdürerek lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.