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25 Aralık 2017 11:03

Ağrı 1970 Spor Antalya kampı devam ediyor

Bölgesel Amatör Ligi’nin ilk yarısını namağlup lider olarak bitiren Ağrı 1970 Spor, Antalya Belek’te kamp yaparak ligin inci yarısına hazırlanıyor.

Ağrı 1970 Spor Antalya kampı devam ediyor

25 Aralık 2017 11:03


Bölgesel Amatör Ligi’nde 10 galibiyet ve bir beraberlikle en yakın rakibine 9 puan fark atan Ağrı 1970 Spor’un 16 Aralık’ta Antalya Belek’te başladığı 9’uncu gününde devam ediyor. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanlar çifte kale maçlar ile devam ediyor. Yeni transferlerinde yapıldığı Sarı Lacivertli ekipte yüzler gülüyor. Oldukça neşeli geçen antrenmanlarda futbolcuların hırsı dikkat çekiyor. Kamp süreci hakkında açıklamalarda bulunan kulübün basın sözcüsü Ercan Aydın, kampın oldukça iyi gittiğini ve yapılacak hazırlık maçlarının ardından 30 Aralık’ta sona ereceğini söyledi. Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Aydın, “Sezon başından bu yan atönetim, teknik heyet ve futbolcular v taraftarlarımız olarak biz şampiyonluğa kenetlenmiştik. Tek hedefimiz kentimizi ve takımımızı hak ettiği yere getirmekti. Çok şükür ligin ilk yarısında hiç yenilmedik. Yapacağımız yeni transferlerle inşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşıp seneye 3. Ligde mücadele ederiz” dedi.




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