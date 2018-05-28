Ağrı 1970 Spor iftarda bir araya geldi

Grupta mücadele edecek olan Ağrı 1070 Spor kulübünün yeni yönetimi önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için iftarda bir araya geldi.

Geçtiğimiz sezon Grupta şampiyon olan ve play-off maçlarında aldığı mağlubiyetlerle 3. Lig’in kapısından dönen Ağrı 1970 Spor yeni sezon öncesi iftarda bir araya geldi. Özel bir restaurantta bir araya gelen sarı lacivertli camiada yeni yönetim kurulu listesinde 40 kişi yer aldı. İftardan sonra söz alan yönetim kurulu üyeleri Ağrı 1970 Spor’un daha güçlü ve biran önce 3. Lig’e çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Burada bir konuşma yapan Ağrı 1970 Spor kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım 5 futbolcu transfer ettiklerini ve Haziran ayının ortalarına kadar takımın hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Tek hedeflerinin Ağrı 1970 Spor’u 3. Lig’e çıkarmak olduğunu kaydeden Başkan Yıldırım, “Ağrı 1970 Spor büyük bir camiadır ve kapımız herkese açıktır, 2 yıl önce kurduğumuz takım kısa bir sürede büyük başarılara imza atarak Türkiye’nin gündemine oturdu. Geçmişte yönetim kurulunda 8 arkadaşımız vardı bugün çok şükür bu sayı 40’a yükseldi. Önümüzde bir transfer süreci var, umarım kısa sürede sizlerin ve Ağrılı hemşerilerimizin vereceği destekle iyi futbolcular alıp kaliteli bir takım oluşturacağız. Şimdilik önceliğimiz takımı oluşturmak için ihtiyacımız olan 800 bin lira para bu parayı bulup alacağımız futbolcular ile topbaşı yapmaktır” dedi.