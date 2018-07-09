Ağrı 1970 Spor şampiyon kadroyu kuruyor

Lig kapısından dönen Ağrı 1970 Spor bu sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için çok sayıda futbolcu transfer etti.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Ağrı 1970 Spor bu sezon 3. Lig parolası ile futbolcu transferlerine başladı. Geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir grafik çizerek rakiplerinin korkulu rüyası haline gele sarı lacivertli ekip bu yılda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Mehmet Yıldırım’ın başkalığı yaptığı Ağrı 1970 Spor’da futbolcuların tamamına yakını gönderilerek yeni transferler yapıldı. Yapılan yeni transferler için toplu imza töreni Kültür ve Kongre Merkezi’nde yönetim ve taraftarların katılımı ile gerçekleşti. Oldukça renkli anların yaşandığı toplu imza töreninde salon hınca hınç doldu.

Yapılan flaş transferle ilgili açıklamamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, hedeflerinin 3. Lig olduğunu ve transferlere devam edeceklerini söyledi. Yapılan transferlerin çoğunun profesyonel lig tecrübeleri bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Son bir aydır yönetimimiz ve teknik kadro ile kollektif bir çalışma yürüterek neredeyse takımın tamamını yeniledik. Şu anda gündemimizde yeni transferlerde var. Önümüzde hazırlık kampları ve Ziraat Türkiye Kupası eleme maçları olacak. Hazırlık maçları ve kamp süresinde eksikliklerimizi görüp ona göre nokta transferler gerçekleştireceğiz. Geçen sene 3. Lig’e çıkamadık ama bu sene inşallah çıkacağız” dedi.

Ağrı 1970 Spor’un transfer ettiği futbolcular şu şekilde: Volkan Işık, Abdullah Özdemir, İbrahim Akyüz, Ayberk Kutluğ Tuncer, Mehmet Ali Yücel, Can Özgür, Okan Aslan, Abdul Razzak Omar, Oğuzhan Yıldırım, Necdet Şahin, Emrah Turan.