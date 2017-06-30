Ağrı 1970 Spor transferde hız kesmiyor

Lige çıkmak için çok sayıda futbolcuyu renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Ligini geçtiğimiz sezon 3’üncü sırada tamamlayan ligin güçlü ekiplerinden Ağrı 1970 Spor 3.Lig parolasıyla transferlere devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, Bölgesel Amatör Liginde 12 grup olmak üzere 156 takımdan oluştuğunu söyledi. Yıldırım, gruplarda bulunan takımları ve futbolcuları mercek altına altıklarını ve takıma fayda sağlayabileceklerine inandıkları futbolcuları transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Bu sezon 16 dış transfer yapmayı planladıklarını dile getiren Yıldırım, “10 tane de kendi yerli yetenekli gençlerimizle birlikte 26 kişilik bir kadro oluşturmayı planlıyoruz. Bu 16 kişilik dış transferlerimizin 11’ini tamamladık. Bu 11 kişiyi anlatayım, kalecimizi geçmiş kariyeri süper lig ve 1. Ligde oynamış bir kalecimiz olan Kıvanç Demircioğluna teslim ettik. Sol bekimize Roberto Carlos Lakaplı Karadenizli arkadaşımız Hasan Köse’yi, sağ bekimize Iğdır Aras Spor’da oynayan Emre Toprak’ı transfer ederek renklerimize bağladık” dedi.

Amaçlarının güçlü bir kadro ile 3.Lige çıkmak olduklarını ifade eden Yıldırım, “Stoperlerimiz Umut Arakan ve Cebbar Çelik’i de transfer ederek beklerimizi sağlama aldık. Ön libero da Seydi Vakkas geçen yıl iyi bir sezon geçirmiş ligin en az gol yiyen takımının ön liberosunu aldık. Sağ açığımız Ali Kurt Kilis Spor’dan aldık. Kendisi hem sağ açık hem de iyi bir golcüdür. Geçen sezonu 8 gol 12 asistle bitirmiş bir arkadaşımızdır. Sol açığımızı Hüseyin Parıldak buda geçen yıl yine Kilis Spor’da oynamış 6 gol ve yaklaşık olarak 15 asistle ligi bitirmiş bir arkadaşımızı transfer ettik. BAL’da ki tüm takımların en iyi 10 numarası Hicabi Demir’i alarak 10 numaramızı buna emanet ettik. Forvetlerimizi profesyonel geçmişi olan gol krallığı yaşamış Hasan Özçelik’i ve geçmişte gol krallığı yaşamış olan Fatih Sultan Semerci’yi transfer ettik. Bunlarla beraber sahaya süreceğimiz 11 tamamdır” şeklinde konuştu.