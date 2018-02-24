Ağrı 1970 Spor’da hesaplar 3 puan üzerine

Grupta lider olan Ağrı 1970 Spor, 1960 Silopi Spor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda düz koşu ve çift kale maçı yaparak 1960 Silopi Spor maçına hazırlanan Ağrı 1970 Spor’da futbolcuların hırslı olduğu gözlendi. Yapılan çift kale maçında mücadeleleri ile göz dolduran futbolcular kritik maç öncesi teknik heyet ve yönetimin yüzünü güldürüyor. Ağrı 1970 Spor için ligin en kritik maçlarından biri olan 1960 Silopi Spor maçı Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda yarın saat 13.00’te oynanacak.

Maç hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, kendi evlerinde oynayacakları için avantajlı olduklarını söyledi. Maçı kazanmaları halinde hedefledikleri şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacaklarını kaydeden Kalafatoğlu, “Geçen hafta maalesef deplasmanda kötü bir mağlubiyet aldık, herkes bu mağlubiyete çok üzüldü. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız, hedefimiz Ağrı’da futbol tutkunlarının 17 yıllık profesyonel lig hasretine son vermek. Bugüne kadar, karda, kışta yağmur ve soğuk hava demeden bizi destekleyen binlerce taraftarımıza şükran borçluyuz. Yarın ki önemli maçı kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Ağrı halkı gelsin, tribünleri doldursunlar zaten ligin sonuna doğru yaklaşıyoruz, taraftarlarımızın her 2 tribünü de doldurmalarını istiyoruz. Yarın inşallah şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacağız” dedi.