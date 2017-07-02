Ağrı 1970 Spor’da Süleyman Yolua Hareketliliği

Ağrı 1970 Spor kulübü Geçtiğimizi yıllarda Türkiye süper liginde başta Beşiktaş olmak üzere Eskişehir Spor, Denizli Spor ve Gençlerbirliği takımlarında yıllarca top koşturan Süleyman Youla’yı transfer etmek için harekete geçti. Tek amaçlarının güçlü bir kadro ile önümüzdeki sezonu lider tamamlayıp 3. Lige çıkmak olduklarını ifade eden kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, Süleyman Youla’nın yanı sıra 4 tane flaş transfer yapacaklarını belirtti. İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulunan kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, “Bu transferlerin içerisinde Ağrı’ya renk katacak, Ağrı’yı dışarı da sosyal medyada ulusal basında ses getirecek 4 transfer daha düşünüyoruz. Bunlardan mesela Beşiktaş’ta ve yıllarca Eskişehir Spor’da oynamış Süleyman Youla ile görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük bir ihtimalle transferini gerçekleştireceğiz. Onu veya onun gibi 4 transfer düşünüyoruz. Bu 4 transferlerimizle birlikte 16 kişilik transferimiz, tamamlanıyor. Çoğu insan merak ediyor bu forvet bizi taşır mı? Bu transferlerimizden biri Süleyman Yolu olabilir. Profesyonelden inme bir orta saha da alacağız” dedi.

Kaleci Kıvanç’ın yerine bir kaleci daha alacaklarını ve formayı hak edenin giyeceğini dile getiren Yıldırım, “Kıvanç’ın yanına yine bir kaleci alacağız, 2 kaleci savaşacak kim formayı kaparsa o giyecek. Bunun haricinde yine bir orta sahaya ve stopere 4-5 futbolcu da kattık mı güçlü bir 16 kişilik dış transfer elde etmiş oluruz. Bazı arkadaşlar soruyor neden Ağrılı futbolcularımız takımı göğüsleyemiyor mu? Götüremiyor mu? Biz Ağrılı futbolcularımız içinde 10 transfer düşünüyoruz. Bu 10 kişi üzerinde hocalarımız mutabık kalmıştır, gönül ister ki Ağrılı arkadaşlarımız formayı dışarıdan gelen futbolculardan kapsınlar. Ağrı’da da futbolcu yetiştireceğimize inanıyoruz. Bu sezon yerli futbolcularımız formayı alamadılar, ama önümüzde ki sezon formayı alacaklarına inanıyorum. İnşallah 26 kişilik güzel bir kadroyla bu sezona başlayacağız. Bu 26 transferin 16’sı kendi transferlerimiz geri kalan 10 transferde Ağrılı pırıl gençlerimizdir. Bu yıl 12 grupta bulunan 156 takım arasında en iyi takımı kurduğuma inanıyorum” şeklinde konuştu.