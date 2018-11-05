Ağrı 1970 Spor'dan Koray Şener için anlamlı pankart

Grupta Yüksekova Belediyespor ile karşılaşan Ağrı 1970 Spor maçında taraftarlar tribünlere ‘Ölünce bizde adam oluruz ruhun şad olsun Koray Şener' pankartı astı.

Grup 7. hafta maçında Ağrı 1970 Spor İbrahim Çeçen Üniversitesi Stadyumu'nda Yüksekova Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Ağrı 1970 Spor ve Ağrı Genç Fenerbahçeliler taraftarlarınca Galatasaray ve Fenerbahçe maçı öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener anısına tribünlere ‘Ölünce bizde adam oluruz ruhun şad olsun Koray Şener' yazılı pankart asıldı. Saat 13.00'te başlayan maçı Cem Çubukçu ve yardımcıları Abdullah Bahadır, Arda Anıl Yavruoğlu, Murat Demir yönetti. Maça oldukça etkili bir şekilde başlayan Ağrı 1970 Spor çok sayıda pozisyonu gole çeviremedi. Kısa sürede oyuna üstünlüğünü kuran ev sahibi Ağrı 1970 Spor 20'nci dakikada Kone'nin kafa golü ile skorda eşitliği bozarak 1-0 öne geçti. Farkı açmak için girdiği yüzde yüzlük pozisyonları değerlendiremeyen Ağrı ekibinde 35. dakika da kaleci Necdet kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan Ağrı 1970 Spor'da kaleye defans oyuncusu geçti. İlk yarı Ağrı 1970 Spor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren ve konuk ekibe pozisyon vermeyen Ağrı 1970 Spor 63'ncü dakika da Mehmet Ali Yücel'in sol ayakla attığı şık gol ile farkı 2'ye çıkardı. Uzun bir süre 10 kişi oynayan Ağrı 1970 Spor maçı 2-0 kazandı. Maçın bitiminin ardından Ağrı 1970 Spor futbolcuları geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı ‘Koray Şener' anısına açılan pankartın önünde fotoğraf çektirdi. Ağrı 1970 Spor bu sezon çıktığı 7 maçın tamamını kazanarak puanını 21'e yükseltti.