Ağrı 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Festivaline hazırlanıyor

Ağrı Valiliği tarafından, Ahmed-i Hani'nin isminin ve maneviyatının yeni nesil ile buluşmasını sağlamak amacıyla, geçen yıl başlatılan festivalin ikincisi bu yıl 29-30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festival hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban, amaçlarının Ahmed-i Hani'nin maneviyatının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Vali Elban, “Valiliğimizce büyük islam âlimi, mutasavvıf ve edip bir dâhi olan Ahmed- i Hani Hz.'lerinin ülke genelinde anılması, fikir ve inanç dünyasının yeni nesil ile buluşması amacı ile 29-30 Eylül tarihlerinde Ahmed-i Hânî Kültür, Turizm ve Sanat Festivalinin ikincisini düzenliyoruz. Festival açılışımızı Ahmed-i Hani Türbesi önünde mevlid-i Şerif ile başlatacağız. Ardından Türbeden İshak Paşa Sarayına Saraya bir anma yürüyüşü gerçekleşecek. Konuşmaların ardından etkinliklerimiz başlayacak” dedi.

Kültür Standları ve Konserlerle festivalin çok renkli olacağını ifade eden Vali Elban; “ Bu festivaldeki tüm etkinliklerimiz İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleşecek. Sarayın 1.avlusunda kurulacak olan kültür stantlarında geleneksel el sanatlarının ustaları canlı performanslar sergileyecek. Festivalin ilk gününde Grup Abdal konserinin yanı sıra İlesam Birliği Üyeleri şiir dinletisi düzenleyecek. Dengbej dinletisi ve İbrahim Çeçen Üniversitesinin hazırladığı Ağrı Türküleri Konseri ile hemşerilerimiz ve il dışından gelecek misafirlerimiz güzel vakit geçirecek” şeklinde konuştu.

Festivalin bu yıl daha anlamlı olduğuna da dikkat çeken Elban; “ Bu yıl İbrahim Çeçen Üniversitemizin katkıları ile 2.Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumunu “İslam Düşüncesinde İnsan” teması ile festivalle eşzamanlı olarak başlatacağız. Yurtiçi ve yurtdışından ilimize gelecek olan seksen civarında akademisyen, bu sempozyumda bildiri sunacak. Ayrıca Ahmed-i Hani Müzesine girişler, festival süresince ücretsiz olacak” diye konuştu.