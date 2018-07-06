Ağrı Barosu’ndan Leyla için ‘ihmal’ açıklaması

Cumhuriyet Başsavcısına dilekçe ile başvuran Baro Başkanı Ali Artuk dilekçesinde, “Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır” dedi.

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane köyü’nde kaybolan ve cansız bedeni bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturması devam ediyor. Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk dilekçe ile soruşturmaya müdahillik başvurusunda bulundu. Leyla’nın kaçırıldığı ilk günden bulunduğu günde kadar köyde tutulduğu değerlendirmesinde bulunan Artuk, Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? sorusunu sordu.

Başkan Artuk, “Minik Leyla Aydemir’in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır” ifadelerini kullandı.

‘Tüm süreçlere otopsi dahil müdahil olduğumuzu belirtmek isteriz’

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile Ağrı Barosu adına başvuran Başkan Ali Artuk, “Leyla Aydemir’in kaybolma tarihinden itibaren Ağrı Barosu olarak Bezirhane Köyünün ahalisiyle koordineli çalışarak, Aileden ve yerel yetkilerden çeşitli aralıklarda bilgi alarak, bu bilgileri sağlıklı bir şekilde STK’lara ve gerek yerel basın gerekse ulusal basın mensuplarına aktardık. Bu konuda tüm üyelerimiz sosyal medya hesaplarında, birebir ilişkilerinde, irtibatlı oldukları nüfus alanları nezdinde minik Leyla Aydemir’in bulunmasına yönelik bir caba içine girmişlerdir. Nitekim bizim, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının, Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK’lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekiplerin ve tüm Türkiye’nin olayı sahiplenmesi sonucunda acı gerçek ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Minik Leyla Aydemir’in’in cansız bedenine ulaşıldığı 2 Temmuz tarihinden beri tüm süreçlere otopsi dahil müdahil olduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonrada soruşturmanın takipçisi olacağımızı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirterek Ağrı barosu olarak soruşturmaya avukatlık yasasının 76 maddesi uyarınca müdahil olacağımızı beyan ederiz” diye konuştu.

‘Fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır’

Baro Başkanı Artuk taleplerini şu şekilde sıraladı: “Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya katılma talebimiz kabul edilmesini talep ederiz. Olayın oluşum ve gelişimi, valilik açıklaması ve otopsi raporu bir bütün değerlendirildiğinde Leyla Aydemir’in 15 Haziran tarihinden (kaçırıldığı tarih) 2 Temmuz tarihine kadar (cesedin bulunduğu tarih) köyde bulunduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu tarih aralığında köyde bulunan tüm evler ve eklentilerine yönelik adli arama kararı verilmiş midir? Buna ilişkin ayrıntılı arama tutanakları dosya içinde mevcut mudur? Yoksa aldığımız harici bilgilere göre köyde adli başka problemler baş göstermesin diye sözde bir “hassasiyet” gösterilerek tüm evlerin aranması cihetine gidilmemiş midir? Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır. Tüm bu noktalarda kamuoyunun bilgilendirilmesini, varsa adli arama kayıtları ile birlikte arama tutanaklarının tarafımıza tebliği, son tahlilde avukatlık yasasında kaynaklı bilgi verilmesini talep ederiz. Soruşturmanın selameti için alınan gizlilik kararına rağmen baromuzca yetkilendirilecek bir meslektaşımızın soruşturmanın şeffaf ve güvenilir yürütülmesi için aynı zamanda da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için dosyanın her aşamasında koordineli bilgilendirilmesini talep ederiz. Soruşturmanın genişletilmesini, Minik Leyla Aydemir’in ailevi husumeti olan, her şüphelinin soruşturmaya dahil edilmesini talep ederiz. Yine 14 Haziran tarihinden 2 Temmuz tarihine kadar köye giriş çıkışları olan bireylerin HTS (arama,aranma,mesaj) trafiğinin incelemeye alınmasını, özellikle 1 Temmuz tarihinden 2 Temmuz tarihine kadar köye dışarıdan gelen bireylerin HTS (arama,aranma,mesaj) trafiğinin incelemeye alınmasını talep ederiz.”

‘Minik Leyla Aydemir’in’in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır’

Köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulması talep edilen dilekçede, “Tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir’in’in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır. Bu nedenle soruşturmanın bu yönüyle de genişletilerek 6. Bentte bahs ettiğimiz arama kapsamında göz önünde bulundurulmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir’in ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8 ila 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz” denildi.