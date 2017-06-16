Ağrı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Hürriyet Mahallesi Lise Caddesi’nde asfalt çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, “Bugün burada 2017 yılı asfalt çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bu yıl asfalt mevsimi bitene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Artık bu 60-70 kilometre mi ? Olur bunu bilemiyorum. Ama bizim asfalt çalışmalarımız son güne kadar devam edecek. Bizim amacımız Ağrı’yı çöpten, pislikten ve çamurdan kurtarmaktır. Biz Ağrı’yı modern bir şehir haline getirmek için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalarla birlikte Ağrı’nın çehresinin değişeceğini dile getiren Işın, “Asfalt çalışmalarının yanı sıra peyzaj ve parke taşı çalışmalarını da yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza vaad ettiğimiz bütün projeleri ihaleye çıkardık, yapımıza başlananlarda var” dedi.