Ağrı Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 3'ncü Grup müsabakaları Ağrı'da başladı.

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 3'ncü Grup müsabakalarında 24 ilden 87 sporcu mücadele edecek. Türkiye'nin dört bir noktasından gelen 87 sporcu 46-49 kilogram 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 kilogram sıkletlerinde madalya için ringe çıkacak. 2 bin 500 kişilik spor salonunda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine; Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Basri Alagöz, Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış programı Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in konuşması ile devam etti.

Gözgeç yapmış olduğu konuşmada, 2018 yılı faaliyet programımızda yer alan, Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 3.grup müsabakalarını Ağrı'da gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Grup müsabakalarında iyi olan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edeceklerdir. 3'ncü Grup müsabakalarında mücadele edecek olan tüm sporculara başarılar diliyoruz. Başta Sayın Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, boks il temsilcimize ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ağrı halkımızın boksa olan ilgisinden ve misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış seremonisi töreninden sonra günün ilk müsabakaları gerçekleştirildi.

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 3.grup müsabakaları 17 Kasımda final müsabakaları ile sona erecek.