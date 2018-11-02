Ağrı bu yıl doğalgaz ile ısınacak

Geçmişten günümüze kömür kullanılan Ağrı'da bu yıl ilk defa vatandaşlar doğalgaz kullanacak. Yurdun en soğuk illerinden biri olan ve kışın hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar vardığı kentte aboneliklerini yaptıran yüzde 25'lik kesim doğalgaz kullanmaya başlayacak.

Kışın Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve yoğun kömür kullanımı nedeniyle hava kirliliğinin yoğun olduğu Ağrı bu yıl ilk kez doğalgazla ısınacak. Kentte doğalgaz dağıtım işini üstlenen Aksa Doğalgaz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havalar soğumadan abonelerine doğalgaz arzını bir an önce sağlamak için çalışan ekipler alt yapı çalışmalarına da devam ediyor. 3 hafta önce Aksa Ağrı Doğalgaz bünyesinde Şirket Müdürü olarak göreve başlayan Evren Karyağdı yaptığı açıklamada, Aksa Daoğalgaz'ın Türkiye'nin yüzde 45'ine gaz dağıtım işi yaptığını ve 21'nci şirketin ise Ağrı'da açıldığını söyledi.

‘Doğubayazıt'ın yüzde 45'ine doğalgaz hattı çekildi'

Ağrı'da doğalgaz çalışmalarında yüzeysel olarak hat döşeme açısından şu anda yüzde 25 civarında olduklarını dile getiren Karyağdı, “Henüz şehrin yoğun olduğu bölgelere giremedik. Abide, Yavuz, Bahçelievler gibi mahallelerine henüz girilmedi. Şu anda şehrin yoğun yerlerine önümüzdeki sene için yatırım planı hazırlıyoruz. Doğubayazıt'a gaz arzı sağlandı. Doğubayazıt'ın yüzde 45'ine doğalgaz hattı çekildi. Önümüzdeki sene Ağrı'ya çok büyük ağırlık vereceğiz. Bu sene Doğubayazıt'a gaz arzı sağlandı. Arkadaşlar daire içlerinde gaz açımına başladılar. İnşallah 3 hafta içerisinde Doğubayazıt'ta abonelikleri yapılan tüm dairelere gaz arzı sağlayacağız” dedi.

‘5 sene içerisinde Ağrı merkezin tamamına yakınına gaz arzı sağlayacağız'

Ağrı'da henüz büyük mahallelere girilmediğini ve kentin tamamına yakınının 5 yıl içerisinde doğalgaza kavuşacağını ifade eden Karyağdı, “Şu anda Ağrı'da Yavuz ve Abide mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada bin 500 metrelik bir ana hat çalışmamız olacak. Yapılan testin ardından oraya gaz akışını sağlamış olacağız. Doğalgaz hattının çekilmesi için bazı teknik kriterler var, sokağın uygun olması lazım, itfaiye ve ambulansın rahatlıkla girmesi gerekiyor. Doğubayazıt'ta öyle yerler var mı yok mu bilmiyorum. Siirt'ten örnek vereyim, Siirt eski bir şehirdi. Çok dar sokaklar vardı oralara gaz arzı verilmesi mümkün değil. Bide sürekli yapılaşma var. Şehirler gelişiyor, yüzde yüz gaz vereceğiz gibi bir şey olamaz ama, 5 sene içerisinde Ağrı merkezin tamamına yakınına gaz arzı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

‘Doğalgazın ekonomik olarak çok açık ara bir avantajı var'

Doğalgazın kömür ile karşılaştırdığımızda minimum olarak 3'te bir oranında bir tasarruf sağladığını savunan Karyağdı, “Vatandaşlar ilk defa doğalgaz kullanacakları için tabiki de acemilik olacak. Bu doğalgazda bir kültür sonuçta, bu kültüründe oluşması gerekiyor. Ama şunu net ifade edeyim, Doğalgazın ilk başlarda biraz yatırımı var, kolonu yapıp kombi alıyorsunuz. Doğalgazı yakıtla kıyaslayın, doğalgazın ekonomik olarak çok açık ara bir avantajı var. LPG'de yüzde 80'e yakın bir tasarrufu var, kömür ile karşılaştırdığımızda minimum olarak 3'te bir oranında bir tasarruf var. Benim size anlatmış olduğum bilgiler bilimsel olarak kanıtlanmış bilgilerdir. Mazot ve benzinle hiç kıyaslamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Tasarruf etmek istiyorsan evinize ısı yalıtım yaptıracaksınız'

Doğalgazda tasarruf sağlamanın en önemli yollarından birinin evin tamamen ısı yalıtım ile kaplanması gerektiğini savunan Karyağdı, “Doğalgaz bir rahatlıktır. Annelerimiz geçmişte elleri yana yana sobalarla uğraşıyorlardı. Şimdi bir düğmeye basıyorsun sıcak suyun hazır, tüp bitti derdi yok. Biz zaten kombi kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Doğalgazda en önemli mevzu herhangi bir sıkıntının olmamasıdır. Doğalgazda tasarruf yapmak vatandaşların ısı hissiyatına bağlı bir durumdur. Örnek verirsek tişörtle 23 derecede ısınırsınız kazak giydiğinizde 18 derecede ısınırsınız. Doğalgazda tasarrufun en önemli yanı evin ısı yalıtımıdır. Tasarruf etmek istiyorsan evini ısı yalıtım ile kaplayacaksınız. Isı yalıtımsız evde illa şikâyetiniz olacaktır. Örneğin ortam sıcaklığını 28 dereceye getirerek ısı yalıtımın olmadığı evde bin lira fatura öder, ısı yalıtımlı evde ise 600 lira fatura öder. O yüzden ısı yalıtımı çok önemli bir mevzudur. Vatandaşlar sabah evden çıkıp doğalgazı kapatıp akşam açmaktansa düşük bir ayarda tutmaları daha mantıklıdır. En düşük ayarda tutmaları onlar için daha avantajlıdır. Gazı kapatıp daha sonra eve geldiğinizde zaten eviniz buz gibi olacak. Daha sonra eve geldiğinizde zaten ev buz gibi olacak orayı ısıtmak için yoğun bir gaz kullanman lazım” diye konuştu.

‘Doğalgaz ile birlikte Ağrı'da hava kirliliği de azalacak'

Ağrı'da doğalgaz alanında 36 firmanın çalıştığını ve buralarda çalışan kişilerle birlikte bir iş istihdamının oluştuğunu vurgulayan Karyağdı, “Şu son aylarda bir yatırım imalat programımızda oluştu. İmalat yapmaya başladık. Tabi ki doğalgaza yönelen vatandaşlarda kömüre yapılan fahiş zamlar etkili oldu. Şu konuda çok iddialıyım, kömüre zam yapılmasa bile doğalgaz diğerlerinden çok rahat ve ekonomiktir. Ben buradan önce çalıştığım şehirde dışarıya çıkamazdık. Ama şimdi pırıl pırıl havası var. Doğalgaz ile birlikte Ağrı'da hava kirliliği de azalacak. Aynı zamanda bu insanların teveccühüne de bağlıdır. Önümüzdeki sene vatandaşların yüksek oranda gaz kullanacağına olan inancım tamdır. Yatırımımızla beraber çok yüksek oranda doğalgaza iş sağlanacaktır. Aksa Ağrı Doğalgaz'ın lisans alanı Doğubayazıt, Patnos, Eleşkirt, Taşlıçay'dır. 2021 yılında ise Diyadin'e gaz vereceğiz. Önümüzdeki yıl Taşlıçay, Eleşkirt ve Patnos'ta çalışmalar başlayacaktır. Şu an itibariyle Ağrı'da fiiliyatta iç tesisatta çalışan 36 firmamız var, 8 firmada talepte bulunup bekliyor.

‘Belediyeler her zaman bizim önümüzü açmıştır'

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesinde belediyelerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve hiçbir sıkıntılarının olmadığını kaydeden Karyağdı, “Biz hem Doğubayazıt'ta hem de Ağrı'da belediyelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Belediyelerle yaşadığımız hiçbir sıkıntı olmamıştır. Özellikle belirtmek istiyorum Ağrı merkez ve Doğubayazıt'ta yaşamış olduğumuz hiçbir sıkıntı yoktur. Net olan bir şey var, belediyeler her zaman bizim önümüzü açmıştır. Kışın belli bir derecede hava sıcaklığından sonra boru çekmek ve sermek sıkıntı oluyor. Onun belli bir standardı var. Zaten kışın toprak bile donuyor. Boruyu seremezsiniz. Dediğim gibi yani bizim hedefimiz. Hem Doğubayazıt'ta hem de Ağrı'da kasım ayının 10'una kadar tüm işlerimizi tamamlayıp vatandaşlara gaz arzını sağlamaktır. Biz her zaman üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmek için elimizden geldiğini yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.