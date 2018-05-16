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16 Mayıs 2018 15:46

Ağrı Dağı’nda PKK sığınağında 61 el bombası ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK’nın sığınak ve barınak alanlarının imha edilmesi için başlatılan operasyonlarda bir keskin nişancı tüfeği, 61 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ağrı Dağı’nda PKK sığınağında 61 el bombası ele geçirildi

16 Mayıs 2018 15:46


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin imha edilmesi için 15-16 Mayıs tarihinde operasyonlar düzenlendiği bildirildi. 2 gün süren operasyonlarda bulunan bir sığınakta bir tane 7,62 milimetre keskin nişancı tüfeği 61 adet el bombası, iki 460 adet PKM makinalı tüfeğe ait fişek, 79 adet uçak savar silahına ait fişek, bir akü ve 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildiği belirtildi.


Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.




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