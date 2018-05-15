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15 Mayıs 2018 12:12

Ağrı Defterdarlığı Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçti

Ağrı Defterdarlığı merkez ve ilçe vergi daireleri ile tüm mal müdürlüklerinin Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine (E-VDB) geçtiğini bildirdi.

Ağrı Defterdarlığı Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçti

15 Mayıs 2018 12:12


Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçen Ağrı Defterdarlığında, vergi dairesi müdürlüklerinden sonra defterdarlık bünyesinde bulunan mal müdürlükleri de E-VDB sistemine geçirildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ağrı Defterdarı Mehmet Tural, “Yeni sisteme uyum sağlanması amacıyla İlimiz merkez ve ilçe gelir birimlerimizde görevli bulunan gelir personeline bilişim eğitimi kapsamında ‘E-VDB Sistemi Uygulamasına Geçiş ve İnteraktif Vergi Dairesi İş Takibi Bağlantısı Kullanıcı Ortak Eğitimi’ verilmiştir” dedi.


Bu sistmle geçiş ile işlerin daha kolay gerçekleşeceğini savunan Tural, “Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçiş ile birlikte vergi dairelerindeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve yöntemler ile kullanılacak formları ve iş akışlarını belirleyen ve 2001 yılından itibaren uygulanmakta olan Vergi Daireleri İşlem Yönergesi teknolojik gelişmelere ve mevzuat değişikliklerine uygun olarak güncel hale getirilmiş ayrıca Gelir İdaresinin mükelleflerin takip edilmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ve veri akışının hızlandırılmasında daha etkin, verimli ve mükellefe daha iyi hizmet veren bir yapıya kavuşturulması çalışmaları kapsamında önemli bir mesafe kat edilmiştir” ifadelerini kullandı.




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