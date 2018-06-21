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21 Haziran 2018 16:02

Ağrı Defterdarlığı’ndan yapılandırma çağrısı

Ağrı Defterdarı Mehmet Tural, tüm esnafa çağrıda bulunarak ‘Vergi ve diğer alacakların yeniden Yapılandırılması’na başlandığını belirterek borcu olanların bu fırsatı değerlendirmelerini istedi.

Ağrı Defterdarlığı’ndan yapılandırma çağrısı

21 Haziran 2018 16:02


Defterdar Tural, yaptığı yazılı açıklama “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunla; Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilaarın sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükellere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir” denildi.


6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni kanun kapsamında yapılandırılamayacağına dikkat çeken Defterdar Tural “Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan; İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının, İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir. Bu çerçevede, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. Taksit, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. Taksit, ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Ödeme tarihi ve saatleri konusunda uyaran Defterdar Mehmet Tural “www.gib.gov.trinternet sayfamızdan (02:00 - 22:00 saatleri arasında), İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android) (02:00 - 22:00 saatleri arasında), GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android)(02:00 - 22:00 saatleri arasında), Anlaşmalı bankalardan, Vergi dairelerinden 31.07.2018 tarihine kadar yapılması mümkündür” şeklinde konuştu.




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