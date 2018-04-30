Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 17:31

Ağrı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda mezuniyet heyecanı

Ağrı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Ağrı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda mezuniyet heyecanı

30 Nisan 2018 17:31


2014 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Ağrı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri mezuniyet gününde, hazırladıkları şiir, skeç, şarkı ve yarışmalarla kendilerini izlemeye gelenvelilerine ve öğrencilere hoş dakikalar yaşattılar. Mezuniyet etkinliği için hazırlanan pasta öğrenciler tarafından kesildi. Mezun olan öğrenciler daha sonra sınıf öğretmeni Leyla Kaçeroğlu’nun etrafına toplanarak sevgisi gösterisi yaptılar. Öğrenci velileri, dört yıldır çocuklarımızın eğitimi için çaba harcayan sınıf öğretmeniz Sayın Leyla Kaçeroğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür ederiz dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç