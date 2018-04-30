Ağrı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda mezuniyet heyecanı

2014 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Ağrı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri mezuniyet gününde, hazırladıkları şiir, skeç, şarkı ve yarışmalarla kendilerini izlemeye gelenvelilerine ve öğrencilere hoş dakikalar yaşattılar. Mezuniyet etkinliği için hazırlanan pasta öğrenciler tarafından kesildi. Mezun olan öğrenciler daha sonra sınıf öğretmeni Leyla Kaçeroğlu’nun etrafına toplanarak sevgisi gösterisi yaptılar. Öğrenci velileri, dört yıldır çocuklarımızın eğitimi için çaba harcayan sınıf öğretmeniz Sayın Leyla Kaçeroğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür ederiz dediler.