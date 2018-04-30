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30 Nisan 2018 13:10

Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinden yılsonu şenliği

Ağrı İbrahim Çeçen İlkokul Ana sınıfı öğrencileri sene boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonu şenliğini büyük ilgi gördü.

Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinden yılsonu şenliği

30 Nisan 2018 13:10


Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yılsonu gösterisine İbrahim Çeçen İlkokulu Okul Müdürü İsmail Öncel, okul öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan okul müdürü İsmail Öncel, çocuklarımızı toplum önünde kendini ifade edebilme, kendilerine olan güvenlerini gösterebilmeleri, Türk kültürünü tanıma ve sergilemeleri için böyle bir gösteri hazırladıklarını belirterek, “Bu kadar kişinin karşısına çıkıp bir şeyler anlatmak, sunmak ve başarmak hiçte kolay değil. Çocuklarımızın kısa bir süre içerisinde hazırlanıp büyük bir toplumun karşısına çıkmaları bizim için bir gururdur”dedi. Öncel’in konuşması ardından öğrenciler öğrendikleri şiirleri okuyup, şarkılar söyledi. Ana sınıfı öğrencileri hazırladıkları danslar ile kendilerini izlemeye gelen ailelerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Gösteriler sonunda çocuklarıyla birlikte eğlenen aileler, gösteriyi düzenleyen okul yönetimine ve sınıf öğretmelerine teşekkür ettiler.




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