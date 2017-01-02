Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:15

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lise öğrencilerini ağırladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lise öğrencilerini ağırladı

02 Ocak 2017 13:15

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.
Üniversiteyi tanımak amacıyla öğretmenleri ile birlikte üniversiteyi ziyaret eden öğrenciler, hedefledikleri fakülteleri ve üniversitenin sosyal yaşam alanlarını gezerek bilgi aldılar. Üniversite görevlileri tarafından rehberlik edilen öğrenciler, merkezi yerleşkede bulunan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Spor Salonu, Kültür ve Kongre Merkezi ile sosyal yaşam alanlarını gezerek bilgi edindiler. Üniversiteyi yakından tanıma imkânı bulan öğrenciler hedeflerine uygun bir üniversitenin şehirlerinde olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Merkezi Yemekhane ve Kafeteryada üniversite öğrencileriyle birlikte öğlen yemeği yiyen öğrenciler sosyal yaşam alanlarında keyifli dakikalar geçirdiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
-8
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -8°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -7°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç