Ağrı İl Hakem Kurulu istifa etti

MHK’nın kararlarına tepki gösteren Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Bülent Yüzak, yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Son 10 yıldır klasmanda hakemi ve gözlemcisi bulunmayan Ağrı’da gösterdikleri çabalara rağmen bir üst lige hakem ve gözlemci alınmamasına tepki gösteren MHK Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Bülent Yüzak ve ekibi bu karara tepki göstererek görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular.

Bu görevi uzun bir süredir devam ettirdiğini belirten Bülent Yüzak, tek amacının Ağrılı hakem ve gözlemcileri bir üst klasmana taşımak olduğunu söyledi.

Geçen yıl Ağrı’ya 120 hakem kazandırdıklarını ifade eden Yüzak “İlimizde üst klasmanlara hakem ve gözlemci kazandırmak için yoğun bir çabamız oldu. Ancak bu çabalarımız üstümüzde bulunan kişiler tarafından sonuçsuz bırakıldı. Bizlerde bu kararlara tepki göstermek adına görevlerimizden istifa ediyoruz. Ağrı’nın bir evladı olarak bir Ağrılı hemşerimi yukarıya taşıyamıyorsam burada kalmanın anlamı olmaz” dedi.

Başkan Bülent Yüzak “Hakemlik tamamen adalet dağıtılan ve gördüğünü veren bir meslek. Ancak bu mesleğin başında bulunan kişiler adalet dağıtmıyorlarsa bu hakemliğin tabiatına aykırıdır. Sahada herkesin adil olmasını beklediği hakemler masa başında adaletsizliğe uğramamalı, bu psikoloji de olan hakemlerden adalet beklenemez. Çünkü adalet herkes için lazım gün gelecek bu kararları verenler de bir gün adalet bekleyecekler. Bu sebeplerden dolayı bu sabah Merkez Hakem Kurulu’na gönderdiğim dilekçe ile görevden affımı istedim. Yeni göreve gelecek arkadaşlara başarılar dilerim” şeklinde konuştu.