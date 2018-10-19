Ağrı İşkur'dan kadınlara 400 liralık kreş desteği

Ağrı İşkur İl Müdürlüğü Evde Çocuk Bakımı desteği projesi kapsamında Meslek Edindirme Kursu'nda meslek eğitimi gören 2 kadının kreşe giden çocuklarına ayda 400 lira veriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ağrı İşkur İl Müdürü Gıyas Güven, Ağrı'da açılan kurslara katılımın oldukça yoğun olduğunu söyledi. Kadınların kurslara daha çok ilgi gösterdiğine değinen Güven, 2 kadına aylık 400 lira kreş desteği sağladıklarını belirtti. İl merkezi ve ilçelerde çok sayıda kursun açıldığına değinen Güven, “Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında ve himayelerinde başlatmış olduğu hükümetimizin 100 günlük eylem planı çerçevesi içerisinde İşkur Genel Müdürlüğü'ne düşen hedeflerimizden İşte Anne Projesi, Evde Çocuk Bakımı Desteği, İşe İlk Adım ve geleneksel mesleklerde meslek edindirme kursları hedeflerimizi Ağrı İşkur İl Müdürlüğü olarak gerçekleştiriyoruz. İşe İlk Adım Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçemizde 2 tane üniversite mezunu işsizimizi İş Başı Programı'ndan faydalandırdık. 3 ay boyunca asgari ücret, maaş, sigorta İşkur tarafından ödenecek. 3 ay sonra ilgili firma bu arkadaşlarımız için 1 yıl istihdam taahhüdü veriyor. Bir yıl çalıştıracak ve bu bir yıllık süre içerisinde asgari ücret maaşının yüzde 50'sini kendisi ödemiş olacak, geri kalan yüzde 50'sini de biz ödemiş olacağız. Eğer bu firmamız 2'nci yıl da devam ederse bu sefer yüzde 25'ini İşkur ödemiş olacak” dedi.

Kurslarda çalışan ve çocukları kreşe giden kadınlara ayda 400 lira destek verdiklerini vurgulayan Güven, “Evde Çocuk Bakımı desteği ile Valimiz Süleyman Elban'ın desteğiyle açmış olduğumuz çalışan 2 annemize hem Meslek Edindirme Kursu'ndan faydalandırıp hem de meslek edindiriyoruz. Bu kurslardan sonra firmalar onları kendi bünyelerine alacak. Aynı zamanda annelerimiz 2-5 yaş çocuklarını kreşe verdiler. Bizde bu annelerimize ayda 400 lira kreş yardımı yapacağız. Bu şekilde çocukları olan kadınlarımızın meslek hayatına müdahilini artırmış olacağız. Geleneksel meslekler dalında 100 günlük hedefler çerçevesinde ilimizde kaybolmakta olan geleneksel mesleklerini canlandırmak ve bu mesleklerde kadınlarımızı eğitmek amacıyla 50 kişilik kurs açtık. İşte Anne Projesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Şiddet gören, sığınma evlerine sığınan ve sosyal yardımlaşmadan yardım alan bayanlarımızı meslek edindirme kursları ve iş başı eğitim programlarımıza yönlendirdik. İnşallah 100 günlük hedefler çerçevesinde Ağrı İşkur İl Müdürlüğü olarak hükümetimizin verdiği bu teşvik destekleri Ağrılı hemşerilerimize faydalandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Ağrı merkez Semerkant Teknik ve Anadolu Lisesi spor salonunda İşkur İl Müdürlüğünce açılan kursta eğitim gören Fatma Ergün, açılan kurslardan dolayı meslek sahibi olduğunu söyledi. Kurstan 400 lira kreş desteğini aldığını ifade eden Ergün, ”Yeni kursa başladık. Burada hem meslek öğreniyorum hem de arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyorum. Buradan aldığım maaş ile evime katkı sağlıyorum. 5 çocuğum var 2'si lise 2'si ortaokul ve biride kreşe gidiyor. İşkur İl Müdürlüğü bize günlük olarak 45 lira veriyor. Aynı zamanda İşkur kreşe giden çocuğuma ayda 400 lira destek sağlıyor. Çocuğumu kreşe vermeseydim burada kursa gelemezdim. Kurstan oldukça memnunuz gidebildiğimiz yere kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.